Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут сегодня телефонный разговор.

Об этом LIGA.net сообщили два источника в Офисе президента.

Звонок, по их данным, запланирован на 21:00.

Напомним, предыдущие переговоры Владимира Зеленского с Джо Байденом состоялись 2 января. Тогда президенты обсудили обострение ситуации с Россией и переговоры Запада с РФ по безопасности.