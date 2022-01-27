Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут сегодня телефонный разговор.
Об этом LIGA.net сообщили два источника в Офисе президента.
Звонок, по их данным, запланирован на 21:00.
Напомним, предыдущие переговоры Владимира Зеленского с Джо Байденом состоялись 2 января. Тогда президенты обсудили обострение ситуации с Россией и переговоры Запада с РФ по безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут сегодня телефонный разговор.
Об этом LIGA.net сообщили два источника в Офисе президента.
Звонок, по их данным, запланирован на 21:00.
Напомним, предыдущие переговоры Владимира Зеленского с Джо Байденом состоялись 2 января. Тогда президенты обсудили обострение ситуации с Россией и переговоры Запада с РФ по безопасности.