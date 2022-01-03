Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден вечером в воскресенье, 2 января, провели телефонные переговоры, в ходе которых американский лидер подтвердил поддержку Украины на фоне агрессии России.

Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении, пишет «Корреспондент».

«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину», — говорится в документе.

Также стороны выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в ОБСЕ.

«Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу «ничего о тебе без тебя». Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», — отметили в Белом доме.

Наконец, американский лидер выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата.

В свою очередь Владимир Зеленский на своей странице в Twitter сообщил, что они с коллегой обсудили Донбасс, реформы в Украине и деолигархизацию.

«Первый международный разговор года с Джо Байденом доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины», — написал украинский президент.