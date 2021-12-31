Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал Москву к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Глава Белого дома также пригрозил Кремлю последствиями в случае вторжения в Украину.

— Президент четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину, — говорится в заявлении Белого дома.

Джо Байден выразил надежду, что конфликт может быть решен дипломатическим путем, в частности, благодаря предстоящим переговорам между США, Россией, НАТО и ОБСЕ по безопасности в Европе.

Но, в то же время он подчеркнул, что достичь существенного прогресса в этих переговорах можно только при условии деэскалации ситуации, а не ее обострения.

Также президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным предупредил о санкциях в случае вторжения в Украину. В свою очередь президент РФ сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений.

— Президент отреагировал, что если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести эти беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами и будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще, — прокомментировал разговор политиков помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Джо Байден и Владимир Путин во время телефонного разговора 30 декабря договорились продолжить диалог после Нового года. Контакты будут поддерживать на уровне администраций.