Министр внутренних дел Украины (2014–2021) Арсен Аваков уверен, что российские войска понесут колоссальные потери в живой силе и военной технике, если начнут новое вторжение в Украину.

Об этом он заявил, 27 января, в эфире ток-шоу «ГОРДОН».

— Войти в Украину — это не в кино, купив билет. Зайти в Украину — это значит на таком уровне стать врагом, что ты получишь ответ. Отдает ли Путин себе отчет в том, какой ответ он получит, готова ли русская армия, русское общество понести такие потери? Я утверждаю, что боеготовность русской армии ниже, чем украинской! Я утверждаю, что украинская армия, при всех недостатках, которые нам известны — здесь сидят люди, которые очень хорошо это понимают, — тем не менее боеготовность лучше, — сказал Арсен Аваков.

Арсен Аваков добавил, что в первые же часы вторжения Россия понесет колоссальные потери.

— Я вижу все эти схемы, эти карты, расположение этих батальонно-тактических групп. И я отдаю себе отчет, что даже если они одновременно пойдут, по самому худшему сценарию, с пяти сторон и к утру они будут в Вышгороде — к утру будут сотни трупов русских солдат и десятки разбитых танков и бронетехники. Мы находимся не в 2014 году, мы находимся в 2022 году, после многих лет гибридной войны. После обострений 2014-го и 2015 года, когда мы получили колоссальный опыт, — резюмировал Арсен Аваков.

Напомним, ранее Арсен Аваков призвал президента Владимира Зеленского «не бросаться» словами о возможной оккупации Харькова войсками РФ.