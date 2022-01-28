Президент Молдовы Майя Санду заявила об очень высоком риске войны в регионе и призвала молдован быть начеку, но не паниковать.

Об этом она заявила в эфире телеканала TV8, сообщает «Европейская правда».

— Если мы посмотрим на заявления, сделанные на уровне других стран, риски очень высокие. Мы надеемся, что эти риски не материализуются и будет найдено дипломатическое решение. Мы не можем исключать худший вариант развития событий – силовые действия. Мы обязаны, и мы рассматриваем все риски с более низкой или более высокой вероятностью, — сказала Майя Санду.

По ее словам, молдовские госучреждения проводят оценку ситуации с просчетом, в том числе очень плохих сценариев.

— Мы работаем над этим и несколько минут назад завершили одну из наших встреч в контексте этого вопроса. Мы пытаемся разрабатывать протоколы с нуля для всех ситуаций. Мы очень надеемся и видим, что на международном уровне предпринимаются усилия, чтобы не реализовать очень плохие сценарии, — отметила Майя Санду.

Однако она сказала, что хотела бы, чтобы все граждане были настороже, но не паниковали.

— Есть шанс на дипломатическое решение. Что значит быть наготове? Знать, что есть эти риски, узнавать из достоверных источников, потому что многие политические деятели пытаются спекулировать и дезинформировать, что Молдова хочет войны. Мы мирная страна и не представляем опасности для других стран. Нам нужен мир, чтобы сосредоточиться на внутренних делах, — заявила Майя Санду.

Напомним, российские СМИ отчитались о проведении боевых учений Приднестровской оперативной группы российских войск, молдавские власти сообщили, что те отрабатывали штурм правительственных зданий в Кишиневе.