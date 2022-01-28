Фонд Порошенко совместно с волонтерами собрал для военных на передовой шестой комплект оптической видеоразведки.
Об этом сообщил пятый президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко на своем Youtube-канале.
— Мы продолжим нашу волонтерскую деятельность. Мы уже шестой раз собрали комплект оборудования для батальонного комплекса видеонаблюдения, который спасет жизни украинских воинов. Он значительно повысит боевые способности в поле ответственности батальона, — отметил Петр Порошенко.
По его словам, половина средств — это ОО «Братья по оружию» и «Дело общин», половина — благотворительный фонд Порошенко.
— Кстати, я обращаюсь к тому, кто пытался меня остановить, кто отобрал мои заграничные паспорта лишь для того, чтобы я не поехал в Брюссель, не встретился с НАТО, не встретился с министрами иностранных дел. Кто запрещает мне путешествовать в Украине. Я заранее ставлю вас в известность. На следующей неделе я планирую поехать на фронт для передачи оборудования. И не советую меня останавливать. Мы это делаем для нашего общего дела, для обеспечения единства государства, для демонстрации нашим международным партнерам того, что Украина едина. Что мы сильны, потому что только сильная Украина способна дать отпор Путину, — добавил Петр Порошенко.
Напомним, Петр Порошенко обратился к правительству с инициативой передать «ковидную» тысячу на нужды армии.
Фонд Порошенко совместно с волонтерами собрал для военных на передовой шестой комплект оптической видеоразведки.
Об этом сообщил пятый президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко на своем Youtube-канале.
— Мы продолжим нашу волонтерскую деятельность. Мы уже шестой раз собрали комплект оборудования для батальонного комплекса видеонаблюдения, который спасет жизни украинских воинов. Он значительно повысит боевые способности в поле ответственности батальона, — отметил Петр Порошенко.
По его словам, половина средств — это ОО «Братья по оружию» и «Дело общин», половина — благотворительный фонд Порошенко.
— Кстати, я обращаюсь к тому, кто пытался меня остановить, кто отобрал мои заграничные паспорта лишь для того, чтобы я не поехал в Брюссель, не встретился с НАТО, не встретился с министрами иностранных дел. Кто запрещает мне путешествовать в Украине. Я заранее ставлю вас в известность. На следующей неделе я планирую поехать на фронт для передачи оборудования. И не советую меня останавливать. Мы это делаем для нашего общего дела, для обеспечения единства государства, для демонстрации нашим международным партнерам того, что Украина едина. Что мы сильны, потому что только сильная Украина способна дать отпор Путину, — добавил Петр Порошенко.
Напомним, Петр Порошенко обратился к правительству с инициативой передать «ковидную» тысячу на нужды армии.