Фонд Порошенко совместно с волонтерами собрал для военных на передовой шестой комплект оптической видеоразведки.

Об этом сообщил пятый президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко на своем Youtube-канале.

По его словам, половина средств — это ОО «Братья по оружию» и «Дело общин», половина — благотворительный фонд Порошенко.

— Кстати, я обращаюсь к тому, кто пытался меня остановить, кто отобрал мои заграничные паспорта лишь для того, чтобы я не поехал в Брюссель, не встретился с НАТО, не встретился с министрами иностранных дел. Кто запрещает мне путешествовать в Украине. Я заранее ставлю вас в известность. На следующей неделе я планирую поехать на фронт для передачи оборудования. И не советую меня останавливать. Мы это делаем для нашего общего дела, для обеспечения единства государства, для демонстрации нашим международным партнерам того, что Украина едина. Что мы сильны, потому что только сильная Украина способна дать отпор Путину, — добавил Петр Порошенко.