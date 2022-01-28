Еврокомиссия не исключает отключение России от системы SWIFT в случае вторжения ее войск в Украину.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает СNN.

По ее словам, сейчас Евросоюх обсуждает не только остановку «Северного потока-2» в случае вторжения, но и отключение от SWIFT России. По ее мнению, этот шаг должен повлиять на упорство России.

— Когда речь идет о санкциях, включая убийство обсуждаемого трубопровода «Северный поток-2» и исключение России из SWIFT, сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру, — если Москва вторгнется в Украину, со стола ничего не будет убрано, — сказала Урсула фон дер Ляен.

Она добавила, что Евросоюз обладает значительным экономическим рычагом на Россию. По ее словам, между РФ и ЕС осуществляется около 40% торговли, а также Евросоюз является крупнейшим иностранным инвестором в России - 75% прямых иностранных инвестиций поступает из него.

Ранее Европейский Центробанк предупредил финансовые организации Европы, представленные в России, о рисках, которые для них несут санкции в случае вторжения в Украину. ЦБ попросил банки сообщить, как они будут действовать в этом случае.