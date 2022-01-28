США созываюсь в понедельник открытое заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «угрожающего поведения России по отношению к Украине и наращивания российских войск на границах Украины и Беларуси».

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

— Этот вопрос имеет решающее значение для международного мира и безопасности, — отметила Линда Томас-Гринфилд.

Постпред США напомнила, что на украинской границе размещено более 100 тысяч российских военных, РФ также прибегает к другим дестабилизирующим действиям, направленным против Украины, «представляя явную угрозу международному миру и безопасности» и нарушая Устав ООН.

— Мы продолжаем наши неутомимые дипломатические усилия по деэскалации напряженности для противостояния этой серьезной угрозе европейскому и глобальному миру и безопасности. Совбез ООН является важнейшей площадкой для дипломатии, — подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

Также отмечается, что члены Совета Безопасности должны изучить факты и рассмотреть, что ждет Украину, Россию, Европу «в случае дальнейшего вторжения России в Украину».

— Сейчас не время ждать и смотреть. Совбез должен полностью сосредоточиться на этом вопросе, и мы надеемся на откровенное и целенаправленное обсуждение его в понедельник, — подчеркнула постпред США при ООН.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 27 января, переговорил с американским лидером Джо Байденом.