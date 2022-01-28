За сутки 27 января со стороны российских наемников зафиксировано 2 нарушения прекращения режима огня.

Об этом передает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

Кроме того, как сообщалось, в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы.

— Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил Украины враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию, — отмечают в штабе.

Напомним, в среду, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ.