За сутки 27 января со стороны российских наемников зафиксировано 2 нарушения прекращения режима огня.
Об этом передает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.
Кроме того, как сообщалось, в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы.
— Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил Украины враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию, — отмечают в штабе.
Напомним, в среду, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ.
За сутки 27 января со стороны российских наемников зафиксировано 2 нарушения прекращения режима огня.
Об этом передает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Недалеко от Марьинки оккупанты обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.
Кроме того, как сообщалось, в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы.
— Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил Украины враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию, — отмечают в штабе.
Напомним, в среду, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ.