В среду, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«За прошедшие сутки, 26 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 января боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военных получили ранения.