За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 408 человек, зафиксировано 144 летальных случая, 6142 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 28 января.
В Украине второй день подряд рекордное количество инфицированных, днем ранее обнаружили 32 393 случая заражения.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 980 610 человек, из них 3 608 094 выздоровели, умерли — 99 882.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в Украине начинается новая волна COVID-19. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 408 человек, зафиксировано 144 летальных случая, 6142 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 28 января.
В Украине второй день подряд рекордное количество инфицированных, днем ранее обнаружили 32 393 случая заражения.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 980 610 человек, из них 3 608 094 выздоровели, умерли — 99 882.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в Украине начинается новая волна COVID-19. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.