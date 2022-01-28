За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 408 человек, зафиксировано 144 летальных случая, 6142 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 28 января.

В Украине второй день подряд рекордное количество инфицированных, днем ранее обнаружили 32 393 случая заражения.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 980 610 человек, из них 3 608 094 выздоровели, умерли — 99 882.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев — 2384;

Винницкая область — 1505;

Волынская область — 682;

Днепропетровская область — 1523;

Донецкая область — 1383;

Житомирская область — 1988;

Закарпатская область — 889;

Запорожская область — 644;

Ивано-Франковская область — 2807;

Киевская область — 1188;

Кировоградская область — 181;

Луганская область — 557;

Львовская область — 2793;

Николаевская область — 598;

Одесская область — 2406;

Полтавская область — 1044;

Ровенская область — 1732;

Сумская область — 1689;

Тернопольская область — 1622;

Харьковская область — 1317;

Херсонская область — 784;

Хмельницкая область — 1865;

Черкасская область — 841;

Черновицкая область — 1088;

Черниговская область — 898.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Украине начинается новая волна COVID-19. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.