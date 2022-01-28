Президента Бразилии Жаира Болсонару допросят полицейские по делу об утечке секретных документов — глава государства опубликовал их в соцсетях.

Об этом сообщает Корреспондент.

Постановление подписал судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес. Жаир Болсонару должен дать показания 28 января.

Президент опубликовал в соцсетях секретные документы незавершенного дела по атакам на систему Высшего избирательного суда. Атака произошла за несколько месяцев до президентских выборов в 2018 году.

Тогда Жаир Болсонару выложил в соцсети фотографию документов и заявил, что система электронного голосования в стране уязвима для взлома и мошенничества.

Ранее YouTube частично заблокировал официальный канал президента Бразилии Жаира Болсонару. Сервис лишил его на неделю возможности выступать с новыми публикациями.