В Украине с 2023 года начнется внедрение системы накопительных пенсий. Внедрять их будут в три этапа, деньги для пенсионеров нового типа будут поступать из нескольких источников.

Об этом рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает Finance.

На первом этапе украинцам вообще не придется отдавать ни единой копейки. На этом этапе система будет проходить апробацию, и ответственность за пенсионные взносы в накопительные пенсии будет лежать на государстве в лице Пенсионного фонда Украины.

Деньги от украинцев понадобятся на втором этапе – им придется дополнительно отчислять процент от своей зарплаты. А на третьем этапе к финансированию будущей пенсии подключат работодателей.

Государство будет отчислять на счет пенсионера НДФЛ в размере 2% от его зарплаты. Процент отчислений от сотрудника и работодателя планируется сделать равным – причем отчисления второго будут зависеть от отчислений первого. Предполагается, что отчисление составит не менее 1% и не более 3% от зарплаты.

Напомним, что государственную программу «єПідтримка», предусматривающую выплату тысячи гривен гражданам, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19, пожилые люди смогут со временем использовать и на оплату коммунальных услуг.