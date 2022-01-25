Государственную программу «єПідтримка», предусматривающую выплату тысячи гривен гражданам, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19, пожилые люди смогут со временем использовать и на оплату коммунальных услуг.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в своём видеообращении к гражданам Украины.

— Шире и больше становится наша программа «єПідтримка». В рамках её, с сегодняшнего дня одну тысячу гривень от государства люди старше 60 лет смогут потратить на покупку лекарств. Кроме этого, в течение месяца мы дополнительно расширим программу для пожилых людей – у них будет возможность использования этих средств на оплату коммунальных услуг, — сказал Владимир Зеленский.

Также, добавил он, в скором времени программа будет распространяться на граждан Украины в возрасте 14-18 лет.

— Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и прочее, они смогут потратить деньги в сфере образования, на курсы, услуги в области образования, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что граждане Украины, сделавшие третью, бустерную прививку от коронавируса, получат в качестве поощрения от государства еще по 500 гривен.

Напомним, с 24 января полностью вакцинированные против коронавируса украинцы от 60 лет смогут потратить свою тысячу гривен по программе «єПідтримка» на лекарства.