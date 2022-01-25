Государственную программу «єПідтримка», предусматривающую выплату тысячи гривен гражданам, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19, пожилые люди смогут со временем использовать и на оплату коммунальных услуг.
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в своём видеообращении к гражданам Украины.
— Шире и больше становится наша программа «єПідтримка». В рамках её, с сегодняшнего дня одну тысячу гривень от государства люди старше 60 лет смогут потратить на покупку лекарств. Кроме этого, в течение месяца мы дополнительно расширим программу для пожилых людей – у них будет возможность использования этих средств на оплату коммунальных услуг, — сказал Владимир Зеленский.
Также, добавил он, в скором времени программа будет распространяться на граждан Украины в возрасте 14-18 лет.
— Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и прочее, они смогут потратить деньги в сфере образования, на курсы, услуги в области образования, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что граждане Украины, сделавшие третью, бустерную прививку от коронавируса, получат в качестве поощрения от государства еще по 500 гривен.
Напомним, с 24 января полностью вакцинированные против коронавируса украинцы от 60 лет смогут потратить свою тысячу гривен по программе «єПідтримка» на лекарства.
Государственную программу «єПідтримка», предусматривающую выплату тысячи гривен гражданам, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19, пожилые люди смогут со временем использовать и на оплату коммунальных услуг.
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в своём видеообращении к гражданам Украины.
— Шире и больше становится наша программа «єПідтримка». В рамках её, с сегодняшнего дня одну тысячу гривень от государства люди старше 60 лет смогут потратить на покупку лекарств. Кроме этого, в течение месяца мы дополнительно расширим программу для пожилых людей – у них будет возможность использования этих средств на оплату коммунальных услуг, — сказал Владимир Зеленский.
Также, добавил он, в скором времени программа будет распространяться на граждан Украины в возрасте 14-18 лет.
— Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и прочее, они смогут потратить деньги в сфере образования, на курсы, услуги в области образования, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что граждане Украины, сделавшие третью, бустерную прививку от коронавируса, получат в качестве поощрения от государства еще по 500 гривен.
Напомним, с 24 января полностью вакцинированные против коронавируса украинцы от 60 лет смогут потратить свою тысячу гривен по программе «єПідтримка» на лекарства.