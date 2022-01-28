Главы МИД Румынии и Болгарии Богдан Ауреску и Теодора Генчовска допускают возможность совместной поездки в Киев, чтобы показать поддержку.

Об этом информирует Dnevnik.

Министры с обоих сторон подтвердили солидарность в вопросе сохранения суверенности и территориальной целостности Украины.

НАТО рассматривает и Болгарию, и Румынию в качестве стран, находящихся на восточном фронте альянса в непосредственной близости от России. Поэтому страны союза намерены перебросить туда часть войск и новейшую технику, включая самолеты и корабли.

Помимо Украины, при телефонном разговоре двух министров вновь подтвердилось, что между Румынией и Болгарией прекрасные отношения, которые обе стороны намерены закреплять и в дальнейшем.

Как сообщалось, министр обороны Румынии Василе Дынку заверял, что о «военном вмешательстве НАТО в Украину не может быть и речи».