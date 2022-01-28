В Госдепе США сомневаются в том, что Россия разместит свои войска на Кубе, называя заявления Москвы о подобных планах «пустыми угрозами».

В то же время пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что если такое случится, то ответ США будет решительным.

— Мы не собираемся реагировать на пустые угрозы. Если мы увидим любое движение в этом направлении, наш ответ будет стремительным и решительным, — отметил Нед Прайс.

13 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может разместить в Венесуэле и на Кубе своих военных и инфраструктуру в ответ на расширение НАТО на Восток.

В Кремле, комментируя слова Сергея Рябкова, отметили, что рассматривают разные сценарии и «Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность».