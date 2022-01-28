В Запорожье в результате взрыва в жилом доме погибла одна женщина, еще двое получили травмы. У одной из пострадавших 80% ожогов тела.

Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отмечается, что женщина 35 лет получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, многочисленные ожоги тела ІІА-ІІІ ст. 80% тела, ожог верхних дыхательных путей, ожоговый шок.

Вторая пострадавшая, женщина 55 лет, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левой стопы, отравление продуктами горения. Обе женщины госпитализированы.

В полиции по факту взрыва следственным управлением ГУНП в Запорожской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, взрыв произошел 28 января в 04:04 утра в одной из квартир четырехэтажного дома. Спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей из разрушенного взрывом подъезда.