В Запорожье произошел взрыв газа в квартире четырехэтажного дома. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел под утро 28 января в 04:04 утра в одной из квартир четырехэтажного дома.

— 28 января в 04:04 в Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения, — уточнили в ГСЧС.

При этом спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей из разрушенного взрывом подъезда.

— В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека, — говорится в сообщении.

Взрыв произошел под утро 28 января в 04:04 утра в одной из квартир четырехэтажного дома.

— 28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения, — уточнили в ГСЧС.

При этом спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей из разрушенного взрывом подъезда.

— В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека, — говорится в сообщении.

Напомним, что спасатели в течение двух суток продолжали работы в Новой Одессе, где утром 27 ноября произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Сначала было известно о двух погибших и трех пострадавших. Из дома эвакуировали 54 жильцов. Подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана) и кинологической группы осуществляли демонтаж разрушенных элементов конструкций, занимались поиском возможных заблокированных людей. Всего для работы на месте привлекли 211 человек и 44 единиц техники.

Полиция Николаевской области открыла уголовное дело по факту взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новой Одессе – подозревают нарушение техногенной безопасности.

Позже стало известно, что 28 ноября спасатели достали из-под завалов в Новой Одессе тело погибшего мужчины, он стал третьей жертвой взрыва жилого дома. Спустя почти двое суток Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Новой Одессе.