На данный момент на границе с Украиной находятся около 130 тысяч российских военных, но не наблюдается никаких действий военного характера, который бы отличались от ситуации весной прошлого года.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде, пишет «Новое время».

— По состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года, перед Пасхой. Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим, это ситуация в Беларуси. Что кардинально отличается — это интенсивность гибридных мероприятий, в первую очередь информационных, а также влияние этих мероприятий на макроэкономическую ситуацию, — пояснил он.

Алексей Резников отметил, что на данный момент на границе находится около 130 тысяч военных вместе с морской и авиационной компонентой.

— Сейчас мы наблюдаем за частями, которые насчитывают около 112 тысяч лиц, а с морской и авиационной компонентой это около 130 тысяч лиц. В апреле прошлого года боевой компонент, который стягивала Россия, составлял 126 тысяч лиц. Итак, количество тогда и сейчас соизмеримо. Несоизмерима реакция, — добавил глава Минобороны.

Он также разъяснил, почему цифры о количество российских войск, которые озвучивают в СМИ, разнятся.

— Кто-то указывает цифры относительно присутствия российских войск до 200 километров от госграницы Украины, а кто-то — до 400 километров. Мы используем данные относительно зоны до 200 километров, они более точно отражают тенденцию, — отметил Алексей Резников.

Он также подчеркнул, что украинская разведка, он лично и главнокомандующий Вооруженных сил Украины находятся в постоянном контакте с международными партнерами.

— Мы владеем всей полнотой информации и в некоторых моментах уточняем данные наших иностранных коллег, — резюмировал Алексей Резников.

Напомним, США созывают в понедельник открытое заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «угрожающего поведения России по отношению к Украине и наращивания российских войск на границах Украины и Беларуси».