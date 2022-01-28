Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о торговле углем с оккупированными территориями на 11 февраля.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

В ГБР напомнили, что Порошенко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 111 (государственная измена) и частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса.

Напомним, что защитники экс-президента, народного депутата Петра Порошенко, обжаловали решение Печерского райсуда об аресте его имущества по делу о поставках угля из ОРДЛО.