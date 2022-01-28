Старейшая белорусская газета «Наша Ніва» получила в свое распоряжение копию соглашения о союзном государстве, состоящего из Беларуси и РФ, под которым 4 ноября оставил подпись самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. В открытый доступ соглашение так и не попадало.

С отрывками из документа можно ознакомиться на сайте издания.

По просьбе редакции «Нашей Ніви» анализ с профессиональной точки зрения провел экономист.

— Есть много общих моментов: «согласование правил дорожного движения», «определение порядка маркировки товаров» и другие. Но есть и моменты, ставящие крест на суверенитете и независимости Беларуси в обмен на дешевый газ и нефть: речь идет о введении наднациональных органов, «гармонизации» налогового и таможенного законодательства, — делает вывод Дмитрий Крук.

План интеграции разделяется на несколько частей: указ с главными направлениями реализации соглашения на 2021-2023 годы, и союзные программы, в которых расписаны этапы организационно-технического характера.

— Все вышеперечисленные союзные программы я бы разделил на две группы. Первая — 25 программ из 28, в которых преобладает риторика гармонизации законодательства, совместных пилотных проектов, а также планируются отдельные организационно-технические мероприятия. Второе — это программы гармонизации налогового и таможенного законодательства, формирования единого рынка газа, единых рынков нефти и нефтепродуктов, — объясняет Дмитрий Крук.

Специалист предупреждает, что ряд пунктов соглашения ставит под угрозу остатки независимости Беларуси в отношениях с Россией.

— Приведу еще одну параллель. Представьте, что вы живете в обычной квартире в многоквартирном доме. За определенные бонусы ваш сосед, владеющий десятком квартир в этом же доме, предлагает заключить договор, по которому вам нужно устроить правила своей жизни, ориентируясь на его. Вы берете на себя ответственность, в какое время вы можете приходить и уходить из дома, когда ложиться спать, какая мебель должна стоять в вашей квартире и как она должна быть расставлена, как распоряжаться своими финансами и как вести их учет, какие продукты можно купить, в какие магазины можно ходить, на какой машине нужно водить, каких животных можно завести и другое (124 страницы подобного). Некоторая свобода выбора остается, но только в этих пределах. Но ключ от квартиры и техпаспорт на нее остаются у вас, — сравнил Дмитрий Крук.

Экономист заключает, что за дешевый газ и нефть, которые сулит подписание договора об интеграции с Россией, Беларусь по-сути отдает Кремлю контроль над своей экономикой.

— Из программы видно, что под видом гармонизации принципов косвенных налогов на самом деле российскую сторону гораздо больше волнует возможность видеть и частично контролировать финансовые потоки белорусской экономики. Одними из основных технических решений этой программы являются «разработка интегрированной системы администрирования косвенных налогов (ИСА ВП»), «разработка ИСА ВП», «внедрение ИСА ВП». В современной России с помощью налогового программного обеспечения (АИС «Налоговая - 3») осуществляется тотальный контроль за всей экономической деятельностью. С одной стороны, эта система выполняет заявленные функции: фактически снижает мошенничество, повышает фискальную прозрачность. Но в то же время есть много оснований думать, что возможности этой системы используются для воплощения извечной идеи авторитарных или тоталитарных режимов: «Большой брат наблюдает за тобой». Похоже, российская сторона хочет экстраполировать такой опыт на Беларусь, чтобы получить доступ к контролю над финансовыми потоками в белорусской экономике. Неоднозначные детали содержатся и в таможенной части той же программы. Например, осторожно ведутся разговоры о создании новой наднациональной структуры (межгосударственного центра в составе Таможенного комитета Союзного государства), наделении Таможенного комитета СД рядом новых полномочий. Именно эта программа расписана в самых конкретных деталях, оговорена последовательность шагов. И именно под эту программу утверждены самые жесткие сроки (выполнения, - прим) (в основном на текущий 2022 год), — константирует Дмитрий Крук.

Напомним, новый эшелон с военной техникой из РФ направился в Беларусь.