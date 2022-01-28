Из Амурской области России в Беларусь направился очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения — в Беларуси пройдут совместные военные учения по проверке сил реагирования Союзного государства.

Об этом пишет ТАСС.

— В рамках проводимых мероприятий очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа убыл из Амурской области в Республику Беларусь, — отметили СМИ.

В Беларуси военные РФ отработают задачи по инженерному оборудованию полевых лагерей и парков боевых машин. Также военнослужащим, предстоит выполнить ряд учебных задач по предназначению на незнакомых полигонах Беларуси, добавили в Минобороны.

Напомним, в среду, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ.