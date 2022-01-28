Сегодня в 13:00 в Польше началось первое за эту каденцию президента Анджея Дуды заседания Совета национальной безопасности, на него пригласили все парламентские партии, а обсуждать будут кризис, который раздувает Россия на украинских границах.

Об этом пишет GW.

Собранный совет является высшим совещательным органом президента по вопросам безопасности и обороны. Секретарь СНБ Павел Солох назвал цель нынешней встречи — «выработать общую позицию политических элит». Позицию будут вырабатывать, как члены правящей партии, так и оппозиционных правительству сил.

Из значимых для Польши политиков не пригласили лишь экс-президента Европарламента и президента партии Гражданская платформа» Дональда Туска. Однако это связано с его статусом, а не личной неприязнью или политической конкуренцией. Дональд Туск не является депутатом, а значит не может обладать доступ к секретной информации, которая прозвучит на заседании.

Перед собранием СНБ представители польского президента обсудили тему безопасности Украины с политическими советнами лидеров Латвии, Литвы и Эстонии.

— Прибалтийские государства и Польша есть и останутся в числе ближайших сторонников суверенитета и свободы Украины, — решили они по итогам переговоров.

Напомним, болгарский и румынский министры иностранных дел в жесте доброй воли хотят посетить Украину.