Украина согласовала детали четырех контрактов с Великобританией, которые позволят укрепить обороноспособность Военно-морских сил и ВСУ, речь в том числе идет о строительстве двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексея Резникова во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, ратификация кредитного соглашения между Украиной и Великобританией запустит практическую фазу выполнения проектов.

— Всю прошлую неделю в Одессе продолжались переговоры с британской стороной, и мы согласовывали детали четырех контрактов, связанных с этим рамочным соглашением. Они касаются строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове, строительства восьми современных ракетных катеров, приобретение тральщиков и ракет, — отметил Алексей Резников.

Он добавил, что реализация этого соглашения позволит за два-три года существенно повысить возможности украинского флота.

В ноябре 2021 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подписал в Лондоне украинско-британское рамочное соглашение, которое предусматривает выделение средств на усиление вооружения Украины.

В Николаевской области возле Очакова построят главную военно-морскую базу, где будут размещены основные ударные силы флота: ракетные катера, десантные корабли, а также соответствующая инфраструктура.

Напомним, судостроительный завод «Океан» в Николаеве заключил меморандум с Государственным оборонный концерном Турецкой республики о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для ВМС Украины.