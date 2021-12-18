В Николаевской области возле Очакова построят главную военно-морскую базу, где будут размещены основные ударные силы флота: ракетные катера, десантные корабли, а также соответствующая инфраструктура.

Об этом рассказал командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью АрмияInform.

Сказано, что ВМС получили гидротехнические сооружения и землю на побережье для строительства военно-морских баз вблизи Очакова и Бердянска.

—Такое в Украине впервые — раньше имели только то, что осталось по наследству от распределения Черноморского флота в 1990-х годах. То есть все работы производятся фактически «с нуля». К слову, в Бердянске будет единственная база на Азове, конечно, вместе с пунктами базирования Мариуполь, Геническ, Очаков, Николаев. Там, не дожидаясь кредитов, мы уже начали строить админздания для размещения личного состава. Также мы получили около 27 гектаров для строительства главной военно-морской базы возле Очакова. Там будут размещены основные ударные силы флота – ракетные катера, десантные корабли и будет развиваться соответствующая инфраструктура. Замечу, что участие британцев не только в финансировании — у них колоссальный опыт строительства баз, поэтому это совместная работа отечественных предприятий и наших партнеров, — сказал Алексей Неижпапа.