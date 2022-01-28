Компания Илона Маска SpaceX запланировала на этот год 52 запуска — по одному в неделю. SpaceX намерена побить свой собственный рекорд 2021 года (31 запуск ракет).

Об этом сообщает CNBC.

Амбициозные планы озвучила член комиссии NASA по аэрокосмической безопасности Сандра Магнус: «Это невероятный темп».

SpaceX может рассчитывать на такую скорость запусков благодаря многоразовым ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, которые еще и уменьшают стоимость одного запуска до 30 миллионов долларов, когда для остальных компаний и NASA это обходится в 60—90 миллионов долларов.

Магнус, однако, не уточнила, будут ли входить в эти 52 запуска старты Starship.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями запуск американской тяжелой ракеты Falcon 9 с итальянским спутником радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed (CSG-2), планировавшийся в пятницу, перенесен на сутки.