В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск американской тяжелой ракеты Falcon 9 с итальянским спутником радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed (CSG-2), планировавшийся в пятницу, перенесен на сутки.

Об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX, передает Интерфакс-Украина.

Запуск ракеты теперь планируется осуществить в 18:11 в пятницу по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Этот спутник Итальянского космического агентства (ASI) предназначен для выполнения задач в военных и научных целях. Главным образом он будет мониторить ситуацию в регионе Средиземного моря.

Спутник пополнит орбитальную группировку аналогичных космических аппаратов CSG-1, CSG-3 и CSG-4. Но при этом является их усовершенствованной версией. Он будет выведен на орбиту высотой 619 километров.

Напомним, ранее американская компания SpaceX вывела на орбиту 49 спутников Starlink для развертывания системы широкополосного интернета.