Американская компания SpaceX вывела на орбиту 49 спутников Starlink для развертывания системы широкополосного интернета.

Как сообщила компания SpaceX в Twitter, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала со спутниками с комплекса 39A Центра Кеннеди во Флориде.

Через 15,5 минуты после запуска спутники отделились на переходной орбите (340 километров) и с помощью собственных двигателей поднялись на рабочую высоту (540 километров).

Теперь на орбите 2 040 спутников Starlink, из которых более 1 800 в рабочем состоянии. Для SpaceX это был 36-й по счету запуск групп спутников Starlink.

Напомним, что экипаж первой гражданской миссии в космосе Inspiration4 провел уже сутки над Землей. В SpaceX рассказали, что астронавты чувствуют себя хорошо.