Камский автомобильный завод (КАМАЗ) исключил из производства военную технику, чтобы не оказаться в санкционном списке США.

Об этом пишет Idel.Реалии, ссылаясь на интервью гендиректора завода каналу RTVI.

Руководитель предприятия Сергей Когогин заявил, что КАМАЗ любой ценой хотел избежать попадания под ограничения США и ЕС, поэтому пошел на ряд шагов.

— Мы еще в 2014 году сделали все, чтобы КАМАЗ не находился в «красной зоне». Были отработаны меры. Задача была уменьшить долю «Ростеха» — мы уменьшили. Задача была отказаться от производства военной техники — мы это предприятие вывели за пределы КАМАЗа вообще и перестали производить чисто военную технику. Все шаги были предприняты, и мы были уверены, что у нас признаков попадания в SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) нет, — заявил он телеведущей Тине Канделаки.

При этом, как отмечает проект «Радио Свобода», все в том же 2014 году завод выставлял свою продукцию на выставке военного характера.

— В 2014 году КАМАЗ принимал участие в международной выставке вооружений, технологий и инноваций «Оборонэкспо-2014», на которой представил седельный тягач из нового модельного ряда — КАМАZ-5490, а также бортовой автомобиль КАМАЗ-4350, бортовые автомобили КАМАЗ-6350, КАМАЗ-5350, КАМАЗ-63968 «Тайфун» и броневик КАМАЗ-43269 «Выстрел», — напоминают журналисты.

Напомним, в Белом доме подготовили санкции против российского руководства на случай, если Кремль решит вторгнуться в Украину.