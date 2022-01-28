Соединенные Штаты призвали Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы не допустить ее вторжения в Украину.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге в четверг, сообщает Reuters.

— Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы призвать к дипломатии, потому что, если в Украине будет конфликт, это не будет хорошо для Китая... Будет значительное влияние на мировую экономику. Будет значительное влияние в энергетической сфере, — подчеркнула Виктория Нуланд.

Ранее сообщалось, что президент Китая Си Цзиньпин мог в телефонном разговоре попросить президента РФ Владимира Путина не совершать полномасштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут 4-20 февраля.