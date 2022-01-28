Россия отправила на границу с Украиной военные медицинские подразделения.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что это не означает обязательного вторжения, но это вызвало усиленные дебаты между западными союзниками по поводу намерений президента РФ Владимира Путина.

— США и европейские союзники, особенно Германия и Франция, похоже, делают разные выводы из идентичных разведданных, — сообщает издание.

Сообщается, что главным пунктом повестки дня переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца станет ситуация вокруг Украины.

Ранее президент Турции Рейджеп Эрдоган заявлял, что агрессивная риторика России в сторону Украины не приведет к позитивному для Кремля результату.