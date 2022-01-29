Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты «очень серьезно» относятся к наращиванию десятков тысяч российских войск на границе с Украиной.

Об этом он сказал, выступая на брифинге в пятницу, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN.

— Мы не считаем, что президент Путин принял окончательное решение по использованию этих сил против Украины. Теперь у него явно есть такая возможность. И у него есть несколько вариантов, включая захват городов и значительных территорий, а также провокационные политические действия, такие как признание сепаратистских территорий. Действительно, мы видим, как российские государственные СМИ сейчас говорят о возможной деятельности на востоке Украины, — сказал Ллойд Остин. — Это то, к чему мы относимся очень серьезно, как сильный партнер Украины и как один из 30 членов НАТО. Мы едины в противодействии попыткам России подорвать эти основные ценности и угрожать миру и безопасности в Европе, — добавил он.

В то же время, по его словам, конфликт с Россией из-за Украины «не является неизбежным».

— Все еще есть время и простор для дипломатии. Соединенные Штаты, вместе с нашими союзниками и партнерами, предложили России путь от кризиса к большей безопасности. Министерство обороны будет продолжать поддерживать эти дипломатические усилия, — сказал Ллойд Остин.

Ллойд Остин также подтвердил, что США поддерживают Украину, предоставляя материалы для обеспечения безопасности, и «стоят бок о бок» с союзниками по НАТО.

Напомним, Соединенные Штаты призвали Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы не допустить ее вторжения в Украину.