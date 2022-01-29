Россия накапливает запасы крови и медицинские материалы в войсках, расквартированных вдоль украинских границ.

Об этом сообщет Reuters со ссылкой на троих неназванных американских чиновников

Три анонимных источника Reuters утверждают, что накопление запасов крови в госпиталях войск, расквартированных вблизи украинских границ, является важным свидетельством в пользу возможного вторжения России в Украину. Эти запасы, очевидно, медики будут использовать для лечения раненых.

В Пентагоне ранее сообщали, что Россия накапливает медицинские материалы в войсках, размещенных вдоль украинских границ, но утверждение о накоплении запасов крови является новостью.

По мнению американского эксперта генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, это не окончательное доказательство в пользу неизбежности российского вторжения, но осуществить полномасштабное вторжение российскому командованию было бы невозможно без наличия запасов крови в госпиталях.

По словам двух упомянутых источников Reuters, американская разведка зафиксировала транспортировку запасов крови по России в последние несколько недель.

Министерство обороны РФ не ответило на письменный запрос международных журналистов по поводу этой информации.

Так же, ни пресс-секретарь Белого дома, ни представители Пентагона не смогли подтвердить или опровергнуть утверждение анонимных чиновников.

Как сообщалось, на данный момент на границе с Украиной находятся около 130 тысяч российских военных, но не наблюдается никаких действий военного характера, который бы отличались от ситуации весной прошлого года.