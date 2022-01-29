Белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую выдвинули на соискание Нобелевской премии мира за 2022 год. В прошлом году ее также выдвигали на получение этой премии.

Об этом сообщил в Twitter Франак Вячорка, советник по иностранным делам офиса Светланы Тихановской.

— Норвежские парламентарии Боллестад и Элвенес номинировали Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу, — написал Франак Вячорка.

Олауг Боллестад возглавляет Христианско-демократическую партию Норвегии, Хорек Элвенес является депутатом норвежского парламента от Консервативной партии.

Напомним, мужа Светланы Тихановской, оппозиционного к режиму Лукашенко блогера Сергея Тихановского посадили в колонию на 18 лет. Именно он запустил протестную волну беларусов в начале прошлого года.