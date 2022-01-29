В субботу, 29 января, в Николаеве возле памятника героям Небесной сотни горожане почтили память павших в бою под Крутами, который произошел в январе 1918 года на железнодорожной станции.

Об этом сообщает Суспільне.

Мероприятие началось с минуты молчания.

Представители Православной церкви Украины провели панихиду по погибшим студентам под Крутами.

— Это очень важно для памяти украинцев. Если не будем защищать свое государство, если не будем кормить свою армию, то будем кормить армию оккупанта, — сказал Юрий Диденко, организатор акции.

Ранее прошлом году в Николаеве также у мемориала Небесной сотни почтили память Героев Крут.