В случае вторжения России в Украину и начала полномасштабной войны, Польша ожидает на своей границе до миллиона украинских беженцев.

Сейчас в стране идет подготовка переходов, медицинского обслуживания, проживания и питания, об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Мацей Вонсик, передает Польское радио.

— Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев, которые спасаются от смерти, — заявил он.

При этомМацей Вонсик подчеркнул, что Польша должна быть готова к худшему сценарию и принять даже миллион людей.

— Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более позитивные или не такие радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе, — сказал он.

Мацей Вонсик добавил, что согласно Женевской конвенции, беженцы будут находиться под защитой Польши.

— Там, где на самом деле есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться, — заявил он.

Напомним, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что правительство будет более активно участвовать в решении ситуации, которая возникла в связи с риском нового вторжения РФ в Украину. Страна готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО.