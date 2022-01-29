Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что Франция планирует направить несколько сотен своих военных в Румынию в рамках возможного развертывания НАТО.

Такое решение принимается на фоне угрозы вторжения РФ в Украину, пишет 20 minutes.

— Мы готовы к тому, чтобы развернуть наших военных в Румынии - стране, граничащей с Украиной - при соответствующем решении НАТО, — сказала Флоранс Парли.

Она добавила, что в четверг посетила Бухарест, чтобы обсудить размещение французских войск в Румынии.

— Это причина, по которой я отправился в Румынию в четверг. Мы, очевидно, обменялись мнениями с нашими румынскими партнерами по этому вопросу, — заявила она.

Напомним, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что правительство будет более активно участвовать в решении ситуации, которая возникла в связи с риском нового вторжения РФ в Украину. Страна готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО.