Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Россия стягивает к границе запасы крови и медицинских материалов для оказания помощи раненым.

Об этом написала в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Сейчас в интернете распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности. Такие новости являются элементом информационно-психологической войны, — написала Анна Маляр.

Она добавила, что цель такой информации — распространить панику и страх в украинском обществе.

Ранее в субботу агентство Reuters сообщило, что Россия накапливает на границе с Украиной запасы крови и медматериалы, которые позволят оказывать помощь раненым. Эту информацию агентству подтвердили источники в администрации США. Вашингтон расценивает это как еще одно ключевое свидетельство готовности РФ начать военные действия против Украины.

Напомним, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что правительство будет более активно участвовать в решении ситуации, которая возникла в связи с риском нового вторжения РФ в Украину. Страна готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО.