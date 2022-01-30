Четверо военнослужащих азербайджанской армии, в том числе офицер, заблудились из-за непогоды в труднодоступной местности в Кельбаджарском районе в горах Карабаха.

Офицера до сих пор ищут, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

— В связи с резким изменением погоды и бурей на территории Алагелляр в Кяльбаджарском районе заблудились и пропали четверо военнослужащих азербайджанской армии – старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант сверхсрочной службы Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машалла Ровшан оглу и солдат Керимов Ясин Явер оглу, — говорится в сообщении.

Алагелляр, два высокогорных озера в самой западной точке Карабаха, находятся в труднодоступной местности на границе с Арменией. В настоящее время данная местность засыпана снегом, проезд туда крайне затруднен.

— В результате поисков 29 января младший сержант Гусейнов, солдат Гусейнов и солдат Керимов были найдены, помещены в военный госпиталь в Кяльбаджаре и находятся под врачебным контролем... Поиски старшего лейтенанта Багирова продолжаются, — говорится в сообщении.

Напомним, Джо Байден первым из президентов США назвал геноцидом убийство свыше полутора миллиона этнических армян на территории Османской империи с 1915 по 1917 годы.