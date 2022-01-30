Пекин тратит миллиарды долларов на создание инфраструктуры для Олимпиады-2022, от катков до лыжных трасс, чтобы побудить около 300 миллионов граждан заниматься зимними видами спорта.

Об этом информирует SCMP.

Организаторы зимних Игр стремились привлечь к занятиям зимними видами спорта 300 миллионов китайцев.

— Официальные данные показывают, что в зимний сезон 2018-2019 годов их число достигло рекордных 224 миллионов, превысив 200 миллионов впервые в истории. Самые последние данные, опубликованные Национальным бюро статистики Китая, показывают, что с 2015 года около 346 миллионов человек приняли участие в мероприятиях по зимним видам спорта, — ссылаются на статистические данные в китайском издании.

В SCMP отмечают, что несмотря на астрономические траты на проведения Олимпиады, спортивные объекты уже начинают стремительно окупаться.

— Огромные суммы денег были вложены в программу олимпийского наследия Китая. Данные МОК показывают, что только в период с 2018 по 2019 год инвестиции в зимние виды спорта достигли 96 миллиардов долларов США, или около 610 миллиардов юаней. Несмотря на ограничения COVID-19, эти инвестиции уже начинают приносить прибыль: за тот же период выручка составила 60,6 млрд долларов США, или около 386 млрд юаней, — приводят цифры журналисты.

Издание акцентирует, что Китай всерьез занялся обучением спортсменов по зимним видам спорта, чтобы составить конкуренцию своему вечному сопернику в лице США.

— К концу 2019 года массовое участие в зимних видах спорта достигло 10 622 зарегистрированных спортсмена, что вдвое больше, чем в 2015 году. Помимо 126 команд по зимним видам спорта были созданы еще пять юношеских хоккейных команд и одна лыжная команда. Со всеми этими новыми площадками в эксплуатации Китай наращивает тренерский и обучающий персонал с поразительной скоростью. К концу 2019 года в Пекине прошли учебные программы для 23 тысяч инструкторов по зимним видам спорта, а в провинции Хэбэй обучение прошли 9 300 инструкторов. Олимпийские игры 2022 года в Пекине в два раза больше, чем предыдущие Игры в Пхенчхане. Спортсмены примут участие в 104 соревнованиях по 15 дисциплинам. Удивительно, но Китай никогда не участвовал примерно в трети из 109 соревнований, когда Пекин получил право на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в 2015 году, — заключают в South Morning China Post.

Издание также указывает, что современные олимпийские объекты поспособствуют увеличению потока туристов в Китай.

Как сообщалось, в олимпийском Пекине произошла вспышка коронавируса.