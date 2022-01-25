Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине сообщил о 14 новых случаях коронавируса среди официальных лиц, задействованных в проведении Игр.

Об этом пишет Зеркало недели.

24 января в город прибыли еще 246 человек, связанных с Олимпиадой. 12 из них сдали положительный ПЦР-тест в аэропорту, еще два случая также были зафиксированы у лиц, прибывших в Пекин ранее.

Отмечается, что в списке зараженных есть представитель официальной спортивной делегации одной из стран.

Напомним, что зимняя Олимпиада-2022 в Пекине состоится с 4 по 22 февраля. Паралимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 13 марта.

На зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане сборная Украины сумела завоевать одну медаль — золото команде принес фристайлист Александр Абраменко в лыжной акробатике.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по своим симптомам напоминает простуду.