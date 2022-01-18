Министерство здравоохранения сообщило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по своим симптомам напоминает простуду.

Угроза нового штамма коронавируса заключается в том, что он также может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи, сообщается на сайте Минздрава.

Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных омикроном чаще всего наблюдают:

насморк (73%);

головные боли (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боль в горле (59,6%).

Реже, но встречаются кашель, хриплый голос, озноб, лихорадка, потеря обоняния или вкуса.

Минздрав рекомендует при появлении каких-либо симптомов ОРВИ в первую очередь обратиться к своему семейному врачу. Тот должен предоставить направление на тестирование на COVID-19. До результатов тестирования и во время явных симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Новый штамм имеет меньший инкубационный период, чем штамм дельта. В среднем, по данным научных исследований, он составляет трое суток.

Напомним, что согласно предварительному исследованию, проведенному в Израиле, четвертая прививка вакцины против Covid-19 повышает уровень антител до еще более высокого уровня, чем третья прививка, но этого недостаточно для предотвращения инфицирования «Омикроном».