Министерство здравоохранения сообщило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по своим симптомам напоминает простуду.
Угроза нового штамма коронавируса заключается в том, что он также может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи, сообщается на сайте Минздрава.
Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных омикроном чаще всего наблюдают:
Реже, но встречаются кашель, хриплый голос, озноб, лихорадка, потеря обоняния или вкуса.
Минздрав рекомендует при появлении каких-либо симптомов ОРВИ в первую очередь обратиться к своему семейному врачу. Тот должен предоставить направление на тестирование на COVID-19. До результатов тестирования и во время явных симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.
Новый штамм имеет меньший инкубационный период, чем штамм дельта. В среднем, по данным научных исследований, он составляет трое суток.
Напомним, что согласно предварительному исследованию, проведенному в Израиле, четвертая прививка вакцины против Covid-19 повышает уровень антител до еще более высокого уровня, чем третья прививка, но этого недостаточно для предотвращения инфицирования «Омикроном».
Министерство здравоохранения сообщило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по своим симптомам напоминает простуду.
Угроза нового штамма коронавируса заключается в том, что он также может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи, сообщается на сайте Минздрава.
Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных омикроном чаще всего наблюдают:
Реже, но встречаются кашель, хриплый голос, озноб, лихорадка, потеря обоняния или вкуса.
Минздрав рекомендует при появлении каких-либо симптомов ОРВИ в первую очередь обратиться к своему семейному врачу. Тот должен предоставить направление на тестирование на COVID-19. До результатов тестирования и во время явных симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.
Новый штамм имеет меньший инкубационный период, чем штамм дельта. В среднем, по данным научных исследований, он составляет трое суток.
Напомним, что согласно предварительному исследованию, проведенному в Израиле, четвертая прививка вакцины против Covid-19 повышает уровень антител до еще более высокого уровня, чем третья прививка, но этого недостаточно для предотвращения инфицирования «Омикроном».