Согласно предварительному исследованию, проведенному в Израиле, четвертая прививка вакцины против Covid-19 повышает уровень антител до еще более высокого уровня, чем третья прививка, но этого недостаточно для предотвращения инфицирования «Омикроном».

Об этом рассказал Гили Регев-Йохай, глава центра «Инфекционное отделение», передает The Guardian

Израильский медицинский центр «Шиба» провел вторые бустерные прививки в ходе испытания среди своих сотрудников и изучает эффект бустерной вакцины Pfizer у 154 человек спустя две недели после основной вакцины и ревакцинации Moderna у 120 человек спустя одну неделю.

Их сравнивали с контрольной группой, которая не получила четвертую прививку. В больнице сообщили, что те, кто входит в группу Moderna, ранее получили три прививки вакцины Pfizer.

— Вакцины привели к увеличению количества антител. Показатели были даже немного выше, чем то, что было у нас после третьей дозы, — сказал Гили Регев-Йохай. — Однако этого, вероятно, недостаточно для «Омикрона». К настоящему времени мы знаем, что уровень антител, необходимых для защиты от заражения «Омикроном», вероятно, слишком высок для вакцины, даже если это хорошая вакцина, — отметил Гили Регев-Йохай.

Ранее сообщалось, что существующие вакцины от коронавируса COVID-19 могут нуждаться в модификации состава, поскольку становится очевидным, что необходим более высокий уровень защиты.