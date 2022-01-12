Существующие вакцины от коронавируса COVID-19 могут нуждаться в модификации состава, поскольку становится очевидным, что необходим более высокий уровень защиты.

Об этом говорится в заявлении Технической консультативной группы ВОЗ по составу вакцин от коронавируса (TAG-CO-VAC), опубликованном на сайте ВОЗ.

— Состав нынешних вакцин от COVID-19 может нуждаться в обновлении, чтобы гарантировать, что вакцины от COVID-19 продолжат предоставлять рекомендованный ВОЗ уровень защиты, — говорится в заявлении.

По мнению экспертов, чтобы сделать это возможным, вакцины должны, помимо прочего, не только предоставлять защиту против тяжелой формы заболевания и летального исхода, но и быть более эффективными в защите от менее серьезных форм инфекции.

В заявлении также отмечается, что стратегия вакцинации, основанная на повторяющихся «бустерных» дозах вакцины, маловероятно будет целесообразной или рациональной.

Заявление опубликовано в момент, когда многие страны мира столкнулись со штаммом вируса «Омикрон», против которого, как считается, существующие вакцины менее эффективны, чем в случае с предыдущими вариантами COVID-19.

Напомним, Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех, кто ранее прошел полный курс, на данный момент речь идет об украинцах старше 18 лет.