Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех, кто ранее прошел полный курс, на данный момент речь идет об украинцах старше 18 лет.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктора Ляшко.

— Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались, — отметил министр.

По его словам, бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма «Омикрон».

Период введения бустерной дозы — от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам - Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной ранее был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки, 5 января, выявлены 6 632 новых случая коронавируса (в том числе у детей — 240).