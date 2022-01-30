Москва не будет проводить военно-морских учений у берегов Ирландии после требования Дублина выбрать другое место.
Об этом пишет Axios.
Первоначальные планы Минобороны России заключались в том, что Балтийский и Северный флот проплывут в Кельтское море, где устроят маневры. Однако планы пришлось менять после того, местные рыбаки высказали опасения, что военные корабли могут навредить кашалотам и синим китам, которые плавают в этих водах.
— Это может привести к значительным нарушениям их слуховой системы и нормального поведения и может привести к необратимым или даже смертельным травмам, — объяснили ирландцы Кремлю.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вынужден был пойти на встречу, посчитав доводы Дублина разумными, и перенес учения вне исключительной экономической зоны Ирландии.
Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что приветствует этот шаг доброй воли.
Как сообщалось, США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы.
Москва не будет проводить военно-морских учений у берегов Ирландии после требования Дублина выбрать другое место.
Об этом пишет Axios.
Первоначальные планы Минобороны России заключались в том, что Балтийский и Северный флот проплывут в Кельтское море, где устроят маневры. Однако планы пришлось менять после того, местные рыбаки высказали опасения, что военные корабли могут навредить кашалотам и синим китам, которые плавают в этих водах.
— Это может привести к значительным нарушениям их слуховой системы и нормального поведения и может привести к необратимым или даже смертельным травмам, — объяснили ирландцы Кремлю.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вынужден был пойти на встречу, посчитав доводы Дублина разумными, и перенес учения вне исключительной экономической зоны Ирландии.
Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что приветствует этот шаг доброй воли.
Как сообщалось, США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы.