Москва не будет проводить военно-морских учений у берегов Ирландии после требования Дублина выбрать другое место.

Об этом пишет Axios.

Первоначальные планы Минобороны России заключались в том, что Балтийский и Северный флот проплывут в Кельтское море, где устроят маневры. Однако планы пришлось менять после того, местные рыбаки высказали опасения, что военные корабли могут навредить кашалотам и синим китам, которые плавают в этих водах.

— Это может привести к значительным нарушениям их слуховой системы и нормального поведения и может привести к необратимым или даже смертельным травмам, — объяснили ирландцы Кремлю.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вынужден был пойти на встречу, посчитав доводы Дублина разумными, и перенес учения вне исключительной экономической зоны Ирландии.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что приветствует этот шаг доброй воли.

Как сообщалось, США в ближайшее время перебросят войска в страны НАТО Восточной Европы.