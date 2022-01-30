Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что болгарские войска в составе НАТО надо будут выполнять задачи на болгарской территории под болгарским командованием.

Об этом пишет Dnevnik.

Глава военного ведомства балканской страны сообщил, что по последним данным в Болгарии располагаются 206 военнослужащих США.

— Болгария — суверенное государство, и решения в Софии принимаются в соответствии с болгарскими национальными интересами. Какие переговоры будут вестись на военно-техническом уровне, станет ясно, когда выяснится, есть ли необходимость в каком-то подкреплении. Говорить «мы хотим, давайте придем сюда с войсками», это решение болгарского правительства. И решение болгарского правительства-это размещение болгарских войск на болгарской территории. Это не значит, что они будут делать что-то другое, кроме того, что они будут усиливать свои тренировки, — акцентировал Стефан Янев.

Как сообщалось, болгарский и румынский министры иностранных дел в жесте доброй воли хотят посетить Украину.