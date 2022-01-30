«Головорезы» из российской ЧВК «Вагнера» уже приступили к грабежам в африканской стране Мали, пришедшие к рулю в ходе переворота власти которой пригласили наемников базироваться у них.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, — пишет Timpul.

— ЧВК «Вагнера» использует слабость некоторых государств, чтобы навязать себя, а не заменить европейцев. И, кроме того, для усиления влияния России в Африке, — произнес французский министр.

После чего назвал плату наемников местным властям за взможность остаться в стране. По его словам, они будут охранять хунту от нового госпереворота.

Также вчера Минобороні Франции заявил, что европейские силы, сражающиеся в Мали с исламистами попробуют продолжить сражение в рамках миссии даже после прихода России на жти земли. Однако Париж не будет платить за это высокую цену жизнями своих бойцов, предупредили в Минобороны Франции.

Как сообщалось, в распоряжении «вагнеровцев» в Мали оказалась военная база, покинутая французами.