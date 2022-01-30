Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что ЕС стоит закупать топливо у разных стран, снижая зависимость от российских газопроводов.

Об этом пишет Digi24.

Последние недели января Вашингтон пытается найти точки соприкосновения с европейскими партнерами по вопросу санкций против РФ, если она нападет на Украину.

Переговоры затягиваются, а немецкий канцлер Олаф Шольц наоборот говорит об «осторожности» при введении санкций против Москвы, чтобы не затронуть немецкие бизнес-интересы. В данный момент приблизительно треть газа ЕС получает от России, так что любая приостановка потока топлива может стать отправной точкой в новом энергетическом кризисе, в который погрузится вся Европа.

— Мы обеспокоены энергетической ситуацией в Европе, потому что она показывает уязвимость единственного поставщика природного газа, и именно поэтому союзники по НАТО согласны с тем, что нам необходимо сосредоточиться на диверсификации поставщиков, — предупреждает Йенс Столтенберг.

Как сообщалось, США позаботятся о том, чтобы проект газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией не был реализован, если российские войска вторгнутся в Украину.