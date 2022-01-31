Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не стала отрицать, что Копенгаген начнет поставлять оружие Киеву, если Москва продолжит раздувать конфликт с Украиной.

Об этом информирует Lb.ua, ссылаясь на скандинавскую прессу.

В ходе интервью первое лицо Дании подчеркнула, что Москва создает серьезную угрозу для безопасности всей Европы, и в случае вторжения ее ждут мощные санкции.

— Я не хочу исключать поставок военной техники в Украине и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали, — проговорила глава датского правительства в беседе с журналистом издания Ekstra Bladet.

Вопрос о том, пошлет ли Дания своих солдат на помощь Украине, Метте Фредериксен оставила без внимания.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии поставлять Украине оружие.